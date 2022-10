Gli effetti benefici del caffè sull’organismo (Di martedì 4 ottobre 2022) Sentiamo sempre dire che il caffè faccia male al nostro organismo. In realtà se consumato nelle giuste quantità e con consapevolezza possiamo addirittura trarne dei benefici, può essere considerato un vero alleato del nostro benessere. Innanzitutto contiene molte sostanze nutritive come le vitamine B2, B3 e B5, che collaborano al buon funzionamento del sistema nervoso ma anche di pelle e occhi. Inoltre è ricco di manganese, fondamentale per la trasformazione degli alimenti in energia. In una singola tazzina di caffè si stima che siano presenti 118 mg di potassio, non pochi se si pensa che un cetriolo ne contiene 193. Ovviamente è una bevanda ricca di caffeina, elemento utile a bruciare i grassi perchè stimola il metabolismo. Basti pensare che è presente nella maggior parte degli integratori alimentari consigliati per dimagrire! Gli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 ottobre 2022) Sentiamo sempre dire che ilfaccia male al nostro organismo. In realtà se consumato nelle giuste quantità e con consapevolezza possiamo addirittura trarne dei, può essere considerato un vero alleato del nostro benessere. Innanzitutto contiene molte sostanze nutritive come le vitamine B2, B3 e B5, che collaborano al buon funzionamento del sistema nervoso ma anche di pelle e occhi. Inoltre è ricco di manganese, fondamentale per la trasformazione degli alimenti in energia. In una singola tazzina disi stima che siano presenti 118 mg di potassio, non pochi se si pensa che un cetriolo ne contiene 193. Ovviamente è una bevanda ricca di caffeina, elemento utile a bruciare i grassi perchè stimola il metabolismo. Basti pensare che è presente nella maggior parte degli integratori alimentari consigliati per dimagrire! Gli ...

