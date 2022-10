Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip (Di martedì 4 ottobre 2022) La puntata del 3 ottobre 2022 del Grande Fratello Vip rimarrà negli annali della trasmissione come una delle più brutte pagine di televisione mai scritte. L’uscita di Marco Bellavia, afflitto da problemi personali ma soprattutto deriso e lasciato solo dagli altri inquilini della casa, ha indignato il pubblico che, sui social, ha chiesto a chiare lettere una reazione forte da parte della redazione del programma. E la presa di posizione c’è stata. Ginevra Lamborghini è stata la prima a pagare: la ragazza è stata squalificata dalla trasmissione La sorella di Elettra Lamborghini nei giorni scorsi si era riferita a Marco Bellavia con una frase tremenda: “Ti meriti di essere bullizzato”. Parole inaccettabili che sembrano legittimare una ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 ottobre 2022) La puntata del 3 ottobre 2022 delVip rimarrà negli annali della trasmissione come una delle più brutte pagine di televisione mai scritte. L’uscita di Marco Bellavia, afflitto da problemi personali ma soprattutto deriso e lasciato solo dagli altri inquilini della casa, ha indignato il pubblico che, sui social, ha chiesto a chiare lettere una reazione forte da parte della redazione del programma. E la presa di posizione c’èla prima a pagare: la ragazza èdalla trasmissione La sorella di Elettranei giorni scorsi si era riferita a Marco Bellavia con una frase tremenda: “Ti meriti di essere bullizzato”. Parole inaccettabili che sembrano legittimare una ...

