Festival del Coraggio a Cervignano del Friuli 5-9 ottobre

La bussola ci consente di non perdere l'orientamento, di ritrovare la direzione. Non solo la via da percorrere, ma anche il cammino da intraprendere per perseguire obiettivi e desideri, personali e di comunità. Un simbolo forte, rappresentato nell'illustrazione di Federica Moro, attraverso il quale gli organizzatori del Festival del Coraggio hanno cercato di dare forma agli intenti della quinta edizione in programma a Cervignano del Friuli dal 5 al 9 ottobre, e nata da un'idea, con il sostegno e il coordinamento del Comune di Cervignano del Friuli, ed è stata realizzata con la direzione artistica e co-organizzazione dell'associazione culturale Bottega Errante, con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione ...

