Da stasera torna l’amatissima Morgane-Detective geniale su Rai 1: tutto sulla seconda stagione (Di martedì 4 ottobre 2022) Finalmente il palinsesto di Rai 1 regala nuove visioni. Sono partite Imma Tataranni 2, Mina Settembre 2, ieri anche Sopravvissuti e stasera, torna l’amatissima Morgane, dopo il clamoroso boom di ascolti che la fiction francese ha registrato anche nel nostro paese. Morgan è stata amatissima per la sua simpatia, per il suo essere “bizzarra”. Una grandissima intelligenza al servizio delle forze dell’ordine che, dopo aver incontrato Morgane per la loro volta, non ne possono più fare a meno. Morgane però ha anche dei problemi familiari e un passato che la perseguita, visto che non ha mai capito che fine ha fatto suo marito…Nella seconda stagione di Morgane-Detective geniale, in onda da oggi su Rai 1, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 ottobre 2022) Finalmente il palinsesto di Rai 1 regala nuove visioni. Sono partite Imma Tataranni 2, Mina Settembre 2, ieri anche Sopravvissuti e, dopo il clamoroso boom di ascolti che la fiction francese ha registrato anche nel nostro paese. Morgan è stata amatissima per la sua simpatia, per il suo essere “bizzarra”. Una grandissima intelligenza al servizio delle forze dell’ordine che, dopo aver incontratoper la loro volta, non ne possono più fare a meno.però ha anche dei problemi familiari e un passato che la perseguita, visto che non ha mai capito che fine ha fatto suo marito…Nelladi, in onda da oggi su Rai 1, ...

TV_Italiana : Da donna delle pulizie a consulente criminologa: stasera su #Rai1 torna #MorganeDetectiveGeniale con la inedita sec… - sportmediaset : ??Stasera contro il #Barcellona torna l'alternanza in porta per l'#Inter ??#Onana titolare e #Handanovic in panchina,… - maddi12_ : RT @_valsslife: finalmente i pianeti si sono riallineati perché lui stasera torna a riprendersi il palinsesto rai com’è giusto che sia (no,… - cruelpols : oggi pomeriggio faccio il budino per mia mamma così stasera quando torna da lavoro lo trova fatto ?????????? - CMercatoNews : ?? A San Siro stasera torna la #Champions: una #Inter in crisi dovrà provare a fermare la potenza a tratti devastan… -