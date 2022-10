Benedetta Porcaroli: «Non tutti sono fatti per noi» (Di martedì 4 ottobre 2022) Arriva al cinema con due ruoli da ragazza complicata, ma al momento è alle prese con un terzo in cui è addirittura la Madonna, in versione giovanissima e ribelle. Benedetta Porcaroli nel nuovo numero di Vanity Fair Italia in edicola dal 5 ottobre.\ DALL’INTERVISTA: Ora le tocca vivere anche un ruolo quasi materno, con la figlia del suo compagno Riccardo Scamarcio: che disagi le provoca dover provare sentimenti obbligatori? «Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me. sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo. Il bello è che faccio l’attrice e potrei fingere facilmente, ma il mio corpo si ribella. Per me, sentimento ed obbligo, sono ossimori». Alle sfilate di Milano si diceva: Benedetta e Riccardo si ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Arriva al cinema con due ruoli da ragazza complicata, ma al momento è alle prese con un terzo in cui è addirittura la Madonna, in versione giovanissima e ribelle.nel nuovo numero di Vanity Fair Italia in edicola dal 5 ottobre.\ DALL’INTERVISTA: Ora le tocca vivere anche un ruolo quasi materno, con la figlia del suo compagno Riccardo Scamarcio: che disagi le provoca dover provare sentimenti obbligatori? «Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me.una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo. Il bello è che faccio l’attrice e potrei fingere facilmente, ma il mio corpo si ribella. Per me, sentimento ed obbligo,ossimori». Alle sfilate di Milano si diceva:e Riccardo si ...

