Ajax-Napoli, tutte le reti del primo tempo (VIDEO) (Di martedì 4 ottobre 2022) Grandissima prestazione del Napoli ad Amsterdam che va al riposo con tre gol al suo attivo. Aprono le marcature gli olandesi con Kudus al 9? Le but de Mohamed Kudus avec l'Ajax#AjaxNapoli #liguedeschampionspic.twitter.com/m39N8V2HCc — Syndicalisme.net (@syndicalismenet) October 4, 2022 Va in pareggio dopo solo 9 minuti il Napoli con Raspadori Gol Raspadori al 18? su assist di Olivera!#Raspadori #UCL #AjaxNapoli pic.twitter.com/JUpUv55YMT — Napoli Calcio & Mercato (@NapoliCM) October 4, 2022 E alla mezz'ora arriva il gol del vantaggio siglato da un grande colpo di testa del capitano Di Lorenzo GOAL! Giovanni Di Lorenzo Ajax 1-2 Napoli#AjaxNapoli

