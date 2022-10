Ajax Napoli 1-0 LIVE: Kudus porta avanti gli olandesi (Di martedì 4 ottobre 2022) All’Amsterdam Arena, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 tra Ajax e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Amsterdam Arena, Ajax e Napoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi Ajax-Napoli 0-0 1? – Iniziato il match. 3? – Subito occasione per il Napoli. Ottima la giocata di Lobotka che serve Raspadori, il tiro di prima dell’attaccante è terminato fuori di un soffio. 9? – GOL Ajax – Azione manovrata sulla sinistra degli olandesi, poi fortunata deviazione di Kudus da due passi dopo il tiro del compagno che porta avanti i suoi. Migliore in campo: al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) All’Amsterdam Arena, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Amsterdam Arena,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi0-0 1? – Iniziato il match. 3? – Subito occasione per il. Ottima la giocata di Lobotka che serve Raspadori, il tiro di prima dell’attaccante è terminato fuori di un soffio. 9? – GOL– Azione manovrata sulla sinistra degli, poi fortunata deviazione dida due passi dopo il tiro del compagno chei suoi. Migliore in campo: al ...

