”Va via, sennò t’ammazzo”: chiede di provare l’auto prima dell’acquisto ma poi lo minaccia con un coltello (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma. Una serata particolarmente agitata a causa di quello che sembra essere stato un tentativo di appropriazione indebita di un’auto finita in malo modo per la vittima. minacciato con un coltello per la sua auto L’uomo incriminato gli aveva chiesto di provare la sua auto perché interessato all’acquisto di quel modello, ma, dopo aver fatto qualche giro, si è completamente rifiutato di restituirgliela, arrivando addirittura a minacciarlo con tanto di coltello. Panico e apprensione per l’uomo, rimasto allibito davanti ad una tale scena. Per fortuna, poi, l’intervento dei carabinieri è riuscito a scongiurare il peggio. La dinamica dell’accaduto a Roma Urla e minacce la scorsa sera in Largo Sperlonga, dove un uomo, dopo aver provato un’autovettura di cui si era dichiarato interessato all’acquisto si è poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma. Una serata particolarmente agitata a causa di quello che sembra essere stato un tentativo di appropriazione indebita di un’auto finita in malo modo per la vittima.to con unper la sua auto L’uomo incriminato gli aveva chiesto dila sua auto perché interessato all’acquisto di quel modello, ma, dopo aver fatto qualche giro, si è completamente rifiutato di restituirgliela, arrivando addirittura arlo con tanto di. Panico e apprensione per l’uomo, rimasto allibito davanti ad una tale scena. Per fortuna, poi, l’intervento dei carabinieri è riuscito a scongiurare il peggio. La dinamica dell’accaduto a Roma Urla e minacce la scorsa sera in Largo Sperlonga, dove un uomo, dopo aver provato un’autovettura di cui si era dichiarato interessato all’acquisto si è poi ...

