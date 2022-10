Ucraina, strage di civili a Kharkiv: morti 13 bambini mentre tentavano la fuga con le famiglie (Di domenica 2 ottobre 2022) strage di bambini in Ucraina ad opera delle truppe russe. Sono 13 le piccole vittime di un bombardamento contro un convoglio di sette auto con cui i civili ucraini tentavano la fuga dalla regione orientale di Kharkiv, tra i villaggi di Kurylivka e Pishchane, nel distretto di Kupyansk. I militari russi “hanno colpito a distanza ravvicinata”, ha affermato il governatore, Oleg Synegubov, precisando che tra le vittime, salite a 24, c’è una donna incinta e 13 piccoli. “Un atto crudele che non può essere giustificato”, ha aggiunto Synegubov. La procura regionale di Kharkiv ha riferito che sono state trovate sette auto guidate da civili: “Due auto completamente bruciate, dove a bordo c’erano dei bambini con i loro genitori: ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022)diinad opera delle truppe russe. Sono 13 le piccole vittime di un bombardamento contro un convoglio di sette auto con cui iucrainiladalla regione orientale di, tra i villaggi di Kurylivka e Pishchane, nel distretto di Kupyansk. I militari russi “hanno colpito a distanza ravvicinata”, ha affermato il governatore, Oleg Synegubov, precisando che tra le vittime, salite a 24, c’è una donna incinta e 13 piccoli. “Un atto crudele che non può essere giustificato”, ha aggiunto Synegubov. La procura regionale diha riferito che sono state trovate sette auto guidate da: “Due auto completamente bruciate, dove a bordo c’erano deicon i loro genitori: ...

tg2rai : #Ucraina, strage a #Zaporizhzhia. Missili russi su un convoglio umanitario uccidono 30 civili. Il reportage del no… - repubblica : Ucraina, la strage dei bambini in fuga con le famiglie: “Uccisi a sangue freddo” [dal nostro inviato Fabio Tonacci] - Open_gol : Continua a salire i bilancio delle vittime dell'ultima strage di civili russa in Ucraina. Nel convoglio colpito c'e… - DanyRoss70 : RT @repubblica: Ucraina, la strage dei bambini in fuga con le famiglie: “Uccisi a sangue freddo” [dal nostro inviato Fabio Tonacci] https:/… - frasbi81 : RT @repubblica: Ucraina, la strage dei bambini in fuga con le famiglie: “Uccisi a sangue freddo” [dal nostro inviato Fabio Tonacci] https:/… -