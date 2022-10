Troppa Lazio per lo Spezia | i biancocelesti calano il poker

Leggi su agi

(Di domenica 2 ottobre 2022) AGI - Terza vittoria consecutiva in campionato per la, che non sbaglia in casa contro lo. All'Olimpico finisce 4-0 grazie alle reti di Zaccagni, Romagnoli e la doppietta di Milinkovic, dopo un calcio di rigore fallito da Immobile. Con questo successo la squadra di Sarri sale a 17 punti in classifica, mentre gli uomini di Gotti, che non riescono a dar seguito alla vittoria contro la Samp, restano fermi a quota 8. Quaranta secondi sul cronometro e itrovano subito l'episodio per il possibile vantaggio: Immobile viene falciato in area da Ampadu, l'arbitro fischia giustamente il rigore ma il capitano laziale cestina tutto calciando alto dagli 11 metri. I liguri si salvano e al 7' rispondono andando ad un passo dal vantaggio con Kiwior, servito da Nzola dopo una bella azione personale e respinto ...