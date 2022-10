Strage allo stadio in Indonesia durante la partita: tra le oltre 170 vittime molti bambini (video) (Di domenica 2 ottobre 2022) Strage durante una partita di calcio in Indonesia. oltre 170 persone sono morte dopo che la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi di calcio in rivolta al termine di una partita di calcio a Malang nella provincia Indonesiana di East Java. È la Strage più grave nel mondo del calcio, dopo quella del 1964 a Lima, in Perù, che provocò oltre 300 morti. La maggior parte dei decessi è stato provocato per mancanza di ossigeno durante la calca dopo che i tifosi hanno invaso il campo dello stadio Kanjuruhan mentre i padroni di casa dell’Arema Malang perdevano 3-2 contro il Persebaya Surabaya, club rivale di East Java, sabato sera, ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 ottobre 2022)unadi calcio in170 persone sono morte dopo che la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi di calcio in rivolta al termine di unadi calcio a Malang nella provinciana di East Java. È lapiù grave nel mondo del calcio, dopo quella del 1964 a Lima, in Perù, che provocò300 morti. La maggior parte dei decessi è stato provocato per mancanza di ossigenola calca dopo che i tifosi hanno invaso il campo delloKanjuruhan mentre i padroni di casa dell’Arema Malang perdevano 3-2 contro il Persebaya Surabaya, club rivale di East Java, sabato sera, ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta. ...

AgoraMagazLatin : Strage allo stadio in Indonesia, 174 morti al termine di una partita di calcio - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: L’Indonesia è in lutto dopo la strage allo stadio di Malang, nella provincia orientale di Giava, trasformatosi in un c… - BlunoteWeb : Strage allo stadio, oltre 180 morti al termine di una partita di calcio (VIDEO) - Sanna79Angela : RT @FrancoScarsell2: L’Indonesia è in lutto dopo la strage allo stadio di Malang, nella provincia orientale di Giava, trasformatosi in un c… -