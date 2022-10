Scalea, guardia giurata 25enne uccide la ex compagna di 31 anni a colpi di pistola e si toglie la vita. Non accettava la fine della ... (Di domenica 2 ottobre 2022) Un altro femminicidio in Italia. Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal compagno a Scalea, nota località balneare della Calabria in provincia di Cosenza. L'uomo si è poi tolto la vita ... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022) Un altro femminicidio in Italia. Una donna è stata uccisa adidal compagno a, nota località balneareCalabria in provincia di Cosenza. L'uomo si è poi tolto la...

