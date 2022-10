Psg | Galtier su Messi | “Un piacere guardarlo ogni giorno Tornerà ad essere il migliore al mondo”

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ancora una vittoria per il Paris Saint-Germain di mister, che dopo l’1-2 contro il Nizza ha commentato sia la squadra che Lionel. “Provo unincredibile nel guardare la pulce. Sta bene, è felice. E’ un giocatore altruista che sa guidare il gioco ed è abituato a segnare sempre. Sta tornando in lui la sete del gol,adildel”. Ha poi continuato: “Mbappé? Ha preso una botta all’anca contro la Danimarca, è tornato mercoledì dopo 48 ore di riposo ma sabato aveva ancora un livido per questo è entrato solo nella ripresa”. SportFace.

Frena invece il Benfica che non va oltre lo 0 - 0 ... PSG, Galtier: "Pessimo inizio di secondo tempo. Abbiamo avuto difficoltà a trovare ritmo" Il Psg vince contro il Nizza, ma Galtier perde ancora una volta Renato Sanches, vittima di un problema muscolare ...