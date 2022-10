Papa Francesco: Putin si fermi e Zelensky apra ai negoziati di pace (Di domenica 2 ottobre 2022) Putin si fermi e Zelensky apra ai negoziati. Papa Francesco torna a parlare della guerra in Ucraina. Chiedendo una tregua «subito in nome di Dio» e il «rispetto dell’integrità territoriale e delle minoranze». Prima dell’Angelus il Papa si è rivolto a Putin e Zelensky chiedendo loro di arrivare alla pace il prima possibile. E si è rivolto anche ai «soggetti terzi» della guerra per chiedere di non arrivare all’escalation. «Rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per arrivare a negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza ma concordate, giuste, stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022)siaitorna a parlare della guerra in Ucraina. Chiedendo una tregua «subito in nome di Dio» e il «rispetto dell’integrità territoriale e delle minoranze». Prima dell’Angelus ilsi è rivolto achiedendo loro di arrivare allail prima possibile. E si è rivolto anche ai «soggetti terzi» della guerra per chiedere di non arrivare all’escalation. «Rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per arrivare acapaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza ma concordate, giuste, stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto ...

AGisotti : I contenuti e il tono dell’Angelus di Francesco sulla guerra in Ucraina ricordano il radiomessaggio del 25 ottobre… - vaticannews_it : Il primo ottobre la Chiesa ricorda Santa Teresa di Lisieux, la Patrona delle missioni. #PapaFrancesco ha dimostrato… - repubblica : Papa Francesco a Putin: 'Fermati, ti supplico: fallo per amore del tuo popolo' - dfrancescopesce : RT @AGisotti: I contenuti e il tono dell’Angelus di Francesco sulla guerra in Ucraina ricordano il radiomessaggio del 25 ottobre 1962 di Gi… - Open_gol : Bergoglio chiede una tregua «in nome di Dio» e «il rispetto delle minoranze» -