Michael Schumacher non è morto oggi, nonostante i soliti titoli (Di domenica 2 ottobre 2022) Anche oggi danno la sensazione che Michael Schumacher sia morto. Questa la conclusione alla quale possiamo giungere facilmente, alla luce di alcuni titoli di giornale davvero pessimi. Il solito clickbait, con titoli basati sul nulla e che, a conti fatti, ci rimandano a ben altri contenuti con il solo scopo di attirare gli utenti ad accedere al pessimo articolo del giorno. Un trend periodico, purtroppo, che purtroppo ci presenta il conto a poco più di un mese dal nostro ultimo articolo a tema. Il tutto, con la sensazione che di tanto in tanto andremo sempre incontro a situazioni simili. Chiariamo che Michael Schumacher non sia morto oggi, nonostante i soliti articolacci disponibili ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Anchedanno la sensazione chesia. Questa la conclusione alla quale possiamo giungere facilmente, alla luce di alcunidi giornale davvero pessimi. Il solito clickbait, conbasati sul nulla e che, a conti fatti, ci rimandano a ben altri contenuti con il solo scopo di attirare gli utenti ad accedere al pessimo articolo del giorno. Un trend periodico, purtroppo, che purtroppo ci presenta il conto a poco più di un mese dal nostro ultimo articolo a tema. Il tutto, con la sensazione che di tanto in tanto andremo sempre incontro a situazioni simili. Chiariamo chenon siaarticolacci disponibili ...

