Messa in tv oggi domenica 2 ottobre 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 2 ottobre 2022) Messa in tv domenica 2 ottobre 2022. Prima domenica di ottobre, ma classico e imperdibile appuntamento, per tutti i fedeli, con la Messa. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della televisione perché la liturgia verrà trasMessa anche lì, anche su Rai 1 e canale 5. Ecco a che ora e dove sintonizzarsi! Messa in tv 2 ottobre 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma a A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda la Santa Messa alle 10.55 dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi (Perugia). Poi ci sarà la recita dell’Angelus alle 12, sempre da Piazza San Pietro. Alle 12.20, invece, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022)in tv. Primadi, ma classico e imperdibile appuntamento, per tutti i fedeli, con la. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della televisione perché la liturgia verrà trasanche lì, anche su Rai 1 e5. Ecco a che ora e dove sintonizzarsi!in tv 2: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma a A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda la Santaalle 10.55 dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi (Perugia). Poi ci sarà la recita dell’Angelus alle 12, sempre da Piazza San Pietro. Alle 12.20, invece, la ...

CorriereCitta : #Messa in tv oggi domenica #2ottobre 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - TV2000it : Messa e Supplica alla Madonna del Rosario Dal Pontificio Santuario di Pompei in diretta oggi #2ottobre ore 10.30 s… - fragiovannim : ?? La Santa Messa di oggi 02 Ottobre 2022 - XXVII Domenica del Tempo Ordinario - Santi Angeli Custodi - Giokucs : RT @TgrRaiVdA: In occasione della #FestaDeiNonni i @_Carabinieri_ organizzano incontri sul territorio per prevenire le #truffe agli anziani… - TommiBarto : @Jes912 @pvxinvm @iaiaddy_ Mi chiedo: non trovi offensivo il gfvip e tutte le cagate che succedono li (solo oggi ho… -