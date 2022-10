Live Sassuolo-Salernitana 0-0: la prima volta di ?Ferrieri Caputi (Di domenica 2 ottobre 2022) Partita aperta a ogni risultato tra Sassuolo e Salernitana, squadre che stanno vivendo alti e bassi in questo inizio di campionato. Una sfida che sarà però ricordata nella storia come... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 ottobre 2022) Partita aperta a ogni risultato tra, squadre che stanno vivendo alti e bassi in questo inizio di campionato. Una sfida che sarà però ricordata nella storia come...

footbal64182012 : Sassuolo VS Salernitana Live Stream - internewsit : Live Serie A - Al via le gare del pomeriggio: prima volta storica a Sassuolo - - tvworldmix : Serie A (Football) Lecce vs Cremonese LIVE: - TvmixHD24 : ?? SERIE A ? Sassuolo vs Salernitana ?? Live stream Kink : - sassuolonews : Sassuolo Salernitana LIVE: formazioni ufficiali, diretta, cronaca e risultato -