Inter, Inzaghi non è a rischio: ma Sassuolo può essere decisiva (Di domenica 2 ottobre 2022) Simone Inzaghi non rischia l’esonero, ma è chiamato a dare una svolta alla stagione dell’Inter La sconfitta di ieri contro la Roma ha aperto, di fatto, ufficialmente la crisi dell’Inter. Nonostante ciò la dirigenza nerazzurra ha confermato la fiducia a Simone Inzaghi, anche se per il Corriere dello Sport, l’allenatore nerazzurro deve dare una scossa sul piano dei risultati, altirmenti le cose potrebbero cambiare in brevissimo tempo. “Nel calcio le prestazioni contano fino a un certo punto. Cambia poco pure se perdi senza meritarlo, quando i numeri sono tutti contro. E quelli dell’Inter (e di Inzaghi…) sono inequivocabili: 4 sconfitte in 8 giornate (era accaduto solo nella stagione 2011/12), 8 punti di distacco dal Napoli capolista, un altro scontro diretto perso (Roma, dopo ... Leggi su intermagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Simonenon rischia l’esonero, ma è chiamato a dare una svolta alla stagione dell’La sconfitta di ieri contro la Roma ha aperto, di fatto, ufficialmente la crisi dell’. Nonostante ciò la dirigenza nerazzurra ha confermato la fiducia a Simone, anche se per il Corriere dello Sport, l’allenatore nerazzurro deve dare una scossa sul piano dei risultati, altirmenti le cose potrebbero cambiare in brevissimo tempo. “Nel calcio le prestazioni contano fino a un certo punto. Cambia poco pure se perdi senza meritarlo, quando i numeri sono tutti contro. E quelli dell’(e di…) sono inequivocabili: 4 sconfitte in 8 giornate (era accaduto solo nella stagione 2011/12), 8 punti di distacco dal Napoli capolista, un altro scontro diretto perso (Roma, dopo ...

