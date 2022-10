Giovanni Ciacci e il commento su Alberto De Pisis VIDEO

GrandeFratello : Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Mar… - Fabrizi04906407 : RT @wejirdness: Io mi devo sentire nel 2022 un Giovanni ciacci qualsiasi affermare “ma scherzi se prende psicofarmaci non può entrare qua d… - m4damee : RT @GrandeFratello: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco B… - GloriaGiacosa : RT @GrandeFratello: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco B… - vamosmarty : Odio estremo per giovanni ciacci -

Alberto De Pisis , scherzando con Antonella Fiordelisi , è stato interrogato in maniera inopportuna da(ma ha risposto in maniera perfetta)."interroga" Alberto: "Sei lesbica",...Alisha Griffanti , meglio nota come La Diva del Tubo, ha parlato del Grande Fratello Vip svelando un retroscena con protagonista, attuale concorrente della Casa più spiata d'Italia. Influencer attaccata da: "Mi ha insultata dal nulla", retroscena dalla d'Urso Durante un pomeriggio in TV, i due ...I tre Vipponi commentano come la loro visione del gioco sia totalmente differente rispetto a quella di alcuni ragazzi ...Nei giorni in cui debutta con un nuovo ritorno in televisione Valeria Marini ha rilasciato un'intervista in cui ha commentato l'incredibile aggressione di Pamela Prati.