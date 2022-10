Festa dei nonni 2022, frasi e messaggi d’auguri da dedicare (Di domenica 2 ottobre 2022) Il 2 ottobre di ogni anno in Italia, dal 2005, ricorre la Festa dei nonni, una ricorrenza civile volta a celebrare quelle figure che sono come un padre e una madre, seppur un po’ più adulti. E quale miglior modo di celebrare le persone che ci stanno più a cuore se non con una bella frase d’auguri? Vediamo insieme quelle più carine: Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra. (Ogden Nash) La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco. (John Steinbeck) Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern) Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, consiglierei a ognuno di voi di diventare nonno. Non c’è divertimento più bello per le persone anziane. (Hannah Whithall ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022) Il 2 ottobre di ogni anno in Italia, dal 2005, ricorre ladei, una ricorrenza civile volta a celebrare quelle figure che sono come un padre e una madre, seppur un po’ più adulti. E quale miglior modo di celebrare le persone che ci stanno più a cuore se non con una bella frase? Vediamo insieme quelle più carine: Quando ientrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra. (Ogden Nash) La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco. (John Steinbeck) Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern) Se diventarefosse solo una questione di scelta, consiglierei a ognuno di voi di diventare nonno. Non c’è divertimento più bello per le persone anziane. (Hannah Whithall ...

RadioItalia : Buona festa dei nonni! Vi amiamo ?? - coseacaso___ : BUONA FESTA DEI NONNI ?? anche da parte di Giulia #FestaDeiNonni - TweetBupu : @Chiaretta515 Forse sono stato fortunato, ma i miei erano davvero adorabili ed era facile volergli bene... buona fe… - assuntaigor18 : Beate quelle famiglie cha hanno i nonni vicini! Il nonno è padre due volte e la nonna è madre due volte. buongiorno… - eleonoramattia1 : Non ne ho più,la vita me li ha portati via tutti,ma se fossero ancora qui una cosa farei di sicuro:abbraccerei i mi… -