F1 oggi, GP Singapore 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 in chiaro (Di domenica 2 ottobre 2022) oggi, domenica 2 ottobre, andrà in scena il GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista cittadina di Marina Bay apprestiamo a vivere una gara ricca di incertezze dettate dalle peculiarità del circuito e dalle condizioni meteorologiche. LA DIRETTA LIVE DELLA gara DEL GP DI Singapore DI F1 DALLE 14.00 Parliamo di un layout in cui i piloti dovranno trovare velocità, senza però superare il limite, perché questo potrebbe costare un incidente contro i muretti. In buona sostanza sono diverse le trappole nelle 23 curve del tracciato asiatico. Il tutto sarà reso molto complicato dal meteo perché la pioggia non è esclusa e dal fatto chiaramente di girare in notturna. Una gara nella quale Max Verstappen sarà l’osservato speciale. Il pilota ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022), domenica 2 ottobre, andrà in scena il GP di, 17° round del Mondialedi F1. Sulla pista cittadina di Marina Bay apprestiamo a vivere unaricca di incertezze dettate dalle peculiarità del circuito e dalle condizioni meteorologiche. LA DIRETTA LIVE DELLADEL GP DIDI F1 DALLE 14.00 Parliamo di un layout in cui i piloti dovranno trovare velocità, senza però superare il limite, perché questo potrebbe costare un incidente contro i muretti. In buona sostanza sono diverse le trappole nelle 23 curve del tracciato asiatico. Il tutto sarà reso molto complicato dal meteo perché la pia non è esclusa e dal fatto chiaramente di girare in notturna. Unanella quale Max Verstappen sarà l’osservato speciale. Il pilota ...

GiGiglio99 : RT @sscAlly_55: il mio uomo oggi gareggerà per l’ultima volta nel suo amato #SingaporeGP buona fortuna sebastian vettel sarai sempre il no… - TridaVirginia : RT @fishingwithaR18: Una Ferrari prima, una Red Bull seconda, l’altra Ferrari quarta: oggi le qualifiche si sono chiuse così. Sapete in q… - missyoufilippo : È già domenica 2 ottobre è ciò vuol dire che oggi: - È race day, con il gran premio di Singapore -Torna finalmente… - sscAlly_55 : il mio uomo oggi gareggerà per l’ultima volta nel suo amato #SingaporeGP buona fortuna sebastian vettel sarai semp… - veritasinvino_ : RT @poesiadeimotori: Comunque Lewis quando arriva a Singapore sblocca una modalità superiore. Russell oggi ha avuto qualche problemino,ma l… -