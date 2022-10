Camilla cancella la tradizione secolare | sarà una regina ‘sola’

(Di domenica 2 ottobre 2022) Laha preso una storica decisione che rivoluziona un po’ la figura della sovrana dopo secoli e secoli. La moglie del principe Carlo, infatti, sposa l’idea del marito di una monarchia più snella e moderna in tutti i sensi. Così ha deciso di fare dei tagli importanti, che, però, potrebbero costarle la solitudine. Secondo quello che riporta la stampa britannica, dunque,ha preso la decisione dire unareale che stava molto a cuore allaElisabetta: quella di avere con sé delle dame di compagnia. La nuova sovrana non le riterrebbe più necessarie e sarebbe pronta a rinunciare a questa figura che da secoli accompagna ogni. AnsaLa 75enne ha in mente uno staff reale più piccolo ideale per rimanere “al passo con i tempi“. ...

mqonylvr : @__H3Y4NG3L @luxuryhl_ CAMILLA CANCELLA ORA -

Corriere della Sera

Harry ha dovuto baciare le mani al nuovo re, fare l'inchino alla nuova regina,, con la ... Ecco tutti i dettagli del suo ultimo viaggio - guarda MEGHANGLI IMPEGNI - Non è chiaro se ...Basta pensare all'incapacità di rinunciare ae al "matrimonio affollato" - citazione di Diana, principessa di Galles - che ha messo a rischio la tenuta della famiglia reale. "The firm", la ... Carlo, il re triste che cancella ogni dubbio: non abdicherà Terminati i funerali e conclusi i giorni di lutto nazionale, Harry e Meghan tornano in tutta fretta in California, lasciando dietro di loro uno strascico di rumors che i ...La consorte di Re Carlo ricorda la Regina Elisabetta con parole dolci e destinate a colpire il popolo britannico: "Era unico capo di Stato donna, e aveva un sorriso che illuminava tutto" ...