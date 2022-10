"Calpestati dalla folla" Scontri allo stadio, è una strage: 129 morti (Di domenica 2 ottobre 2022) È di almeno 129 morti e 180 feriti il bilancio degli Scontri avvenuti ieri sera Malang, in Indonesia, al termine di una partita di calcio allo stadio Kanjuruhan. Molte delle vittime non sono ancora state identificate. La maggior parte sono morte calpestate nella calca o soffocate. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi di calcio in rivolta al termine di una partita di calcio nella provincia indonesiana di East Java. Tra i morti due sono poliziotti. I tifosi - circa tremila - hanno invaso il campo dello stadio Kanjuruhan mentre i padroni di casa dell'Arema Malang perdevano 3-2 contro il Persebaya Surabaya, club rivale di East Java, sabato sera, ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta. «Ci rammarichiamo e deploriamo la tragedia», ha ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) È di almeno 129e 180 feriti il bilancio degliavvenuti ieri sera Malang, in Indonesia, al termine di una partita di calcioKanjuruhan. Molte delle vittime non sono ancora state identificate. La maggior parte sono morte calpestate nella calca o soffocate. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi di calcio in rivolta al termine di una partita di calcio nella provincia indonesiana di East Java. Tra idue sono poliziotti. I tifosi - circa tremila - hanno invaso il campo delloKanjuruhan mentre i padroni di casa dell'Arema Malang perdevano 3-2 contro il Persebaya Surabaya, club rivale di East Java, sabato sera, ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta. «Ci rammarichiamo e deploriamo la tragedia», ha ...

