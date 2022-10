ATP Seul 2022, Yoshihito Nishioka sorprende Denis Shapovalov e conquista il torneo (Di domenica 2 ottobre 2022) Il giapponese Yoshihito Nishioka completa la sua “settimana da Dio” a Seul (Corea del Sud). Il nipponico ha conquistato il titolo del torneo in Asia, battendo la testa di serie n.4, Denis Shapovalov per 6-4 7-6 (5). Un successo importante per Nishioka che, con questo risultato, scala la classifica e si porta al n.41 del mondo. Un percorso nel quale il giapponese si è tolto la soddisfazione di battere tanti giocatori di livello, tra cui anche il n.2 del mondo Casper Ruud. Nel primo set si comprende come la mobilità di Nishioka, abbinata a un impatto con la palla decisamente buono, dia non poco fastidio a Shapovalov. Dopo aver annullato tre palle break nel quarto game e non sfruttato tre chance nel turno al servizio del ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Il giapponesecompleta la sua “settimana da Dio” a(Corea del Sud). Il nipponico hato il titolo delin Asia, battendo la testa di serie n.4,per 6-4 7-6 (5). Un successo importante perche, con questo risultato, scala la classifica e si porta al n.41 del mondo. Un percorso nel quale il giapponese si è tolto la soddisfazione di battere tanti giocatori di livello, tra cui anche il n.2 del mondo Casper Ruud. Nel primo set si comprende come la mobilità di, abbinata a un impatto con la palla decisamente buono, dia non poco fastidio a. Dopo aver annullato tre palle break nel quarto game e non sfruttato tre chance nel turno al servizio del ...

