Saman | il cugino in carcere | «Abbiamo giurato sul Corano di non rivelare l’omicidio»

iseutt : RT @GiorgiaMeloni: “L'ho uccisa io per la mia dignità e il mio onore”. Sarebbero le agghiaccianti parole pronunciate al telefono dal padre… - SoniaSamoggia : RT @GiampaoloScopa: Ikram ljaz, il cugino di Saman Abbas avrebbe confessato a un compagno di cella di aver partecipato al delitto della gio… - GiampaoloScopa : Ikram ljaz, il cugino di Saman Abbas avrebbe confessato a un compagno di cella di aver partecipato al delitto della… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Saman: I parenti avrebbero voluto uccidere anche il fidanzato Saqib. Il cugino Ikram Ijaz lo avrebbe confidato ad altr… - Open_gol : Ikram ljaz, il cugino di Saman Abbas avrebbe confessato a un compagno di cella di aver partecipato al delitto della… -

A rivelare il raccapricciante dettaglio è stato un detenuto compagno di cella di undi. Le rivelazioni dal carcere Nel processo per l'omicidio della ragazza, che avrà inizio a Reggio ...Abbas uccisa nel contesto familiare per essersi opposta al matrimonio combinato con unin Pakistan . È questa la pista battuta dagli inquirenti di Reggio Emilia che indagano sul giallo ...Lo ha raccontato a un altro detenuto, un connazionale, che lo ha riferito alla polizia penitenziaria. «Ha ammesso di avere partecipato attivamente» ...Il cugino Ijaz intercettato in carcere: "Dopo il primo rifiuto mamma e zia volevano farle sposare mio fratello". Lo sfogo della ragazza in chat col fidanzato ...