Roma spietata, Dybala e Smalling affondano l'Inter. Per Inzaghi si mette male (Di sabato 1 ottobre 2022) Josè Mourinho apre la crisi della sua vecchia squadra. A San Siro, culla del triplete vinto con l'Inter, va in scena la gara degli ex: Dzeko e Mkhitaryan sulla sponda Interista, Zaniolo e l'allenatore portoghese sull'altra. A vincere la sfida è proprio la Roma, grazie alla solita zuccata su palla inattiva di Chris Smalling. Nell'undici iniziale schierato da Mourinho fa rumore l'esclusione di Abraham, a favore del tridente leggero composto da Pellegrini, Zaniolo e Dybala. Ma i giallorossi nella prima mezzora appaiono timidi e assopiti, sulla scia dell'altro big match stagionale contro la Juventus. Ne approfittano gli uomini di Simone Inzaghi che partono con il piglio giusto. Tuttavia, il primo gol del match è solo un sogno infranto. Dzeko si fa largo con il fisico e batte Rui Patricio ...

