Referendum? Un‘escalation irreversibile. Ma Kiev… Gli scenari secondo Ecfr (Di sabato 1 ottobre 2022) “Con l’annessione, Vladimir Putin sta cercando di consolidare politicamente ciò che non può essere sicuro di tenere militarmente. In questo modo può dire all’opinione pubblica russa che l’operazione militare speciale (la definizione che il Cremlino usa per addolcire la guerra in Ucraina, ndr) è stata un successo, poiché ha permesso alla Russia di ottenere il controllo di questi territori”, spiega Marie Dumoulin, direttrice del programma Wider Europe dell’Ecfr. L’annessione da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson è stata proclamata ieri, venerdì 40 settembre, con una cerimonia passata da un discorso alla nazione del presidente russo e un concerto pop sulla Piazza Rossa. Putin, continua Dumoulin commentando le evoluzioni con Formiche.net, “cerca di dissuadere l’Ucraina dal cercare di riprendere il controllo di questi ... Leggi su formiche (Di sabato 1 ottobre 2022) “Con l’annessione, Vladimir Putin sta cercando di consolidare politicamente ciò che non può essere sicuro di tenere militarmente. In questo modo può dire all’opinione pubblica russa che l’operazione militare speciale (la definizione che il Cremlino usa per addolcire la guerra in Ucraina, ndr) è stata un successo, poiché ha permesso alla Russia di ottenere il controllo di questi territori”, spiega Marie Dumoulin, direttrice del programma Wider Europe dell’. L’annessione da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson è stata proclamata ieri, venerdì 40 settembre, con una cerimonia passata da un discorso alla nazione del presidente russo e un concerto pop sulla Piazza Rossa. Putin, continua Dumoulin commentando le evoluzioni con Formiche.net, “cerca di dissuadere l’Ucraina dal cercare di riprendere il controllo di questi ...

SavaGabry : RT @laramps: Putin apre alle trattative con Kiev se Kiev accetterà l’annessione illegale alla Russia dei territori in cui si è appena concl… - gabrisorrenti : RT @laramps: Putin apre alle trattative con Kiev se Kiev accetterà l’annessione illegale alla Russia dei territori in cui si è appena concl… - amerigormea : RT @fanpage: Oggi alle 14 ora italiana Putin firmerà l’annessione unilaterale delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizh… - BeppeSammartino : RT @laramps: Putin apre alle trattative con Kiev se Kiev accetterà l’annessione illegale alla Russia dei territori in cui si è appena concl… - TizianaGastald1 : @putino Guterres per UN, Draghi per Italia, Cina, Turchia... Credo quasi tutti hanno già dichiarato di non riconosc… -