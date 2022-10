Paolo Nutini, il grande talento del ragazzo della porta accanto che ama follemente l’Italia – L’ultimo concerto a Milano e la scaletta (Di sabato 1 ottobre 2022) La semplicità di un grande talento. In un periodo storico-musicale in cui si va alla ricerca della popstar a tutti i costi o dei rocker maledetti affamati di streaming, Paolo Nutini si distingue per il minimalismo, il gioco in sottrazione che non fa altro che evidenziare ancora di più il suo talento di cantante e autore. Ieri sera al Fabrique di Milano, imballato e sold out da mesi, il cantautore italo-scozzese ha festeggiato la fine della tranche italiana del lungo Last night in the bittersweet Tour, arrivato dopo sette anni di silenzio musicale. Una consacrazione dopo le otto tappe sold out con oltre 40mila biglietti staccati da Gardone Riviera a Taormina, passando per Pistoia, Roma, Bologna, Servigliano, Trani e Caserta. Il Fabrique di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) La semplicità di un. In un periodo storico-musicale in cui si va alla ricercapopstar a tutti i costi o dei rocker maledetti affamati di streaming,si distingue per il minimalismo, il gioco in sottrazione che non fa altro che evidenziare ancora di più il suodi cantante e autore. Ieri sera al Fabrique di, imballato e sold out da mesi, il cantautore italo-scozzese ha festeggiato la finetranche italiana del lungo Last night in the bittersweet Tour, arrivato dopo sette anni di silenzio musicale. Una consacrazione dopo le otto tappe sold out con oltre 40mila biglietti staccati da Gardone Riviera a Taormina, passando per Pistoia, Roma, Bologna, Servigliano, Trani e Caserta. Il Fabrique di ...

