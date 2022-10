Pamela Prati, l'ex fidanzato Max Bertolani: «Si è vendicata di me» (Di sabato 1 ottobre 2022) Tra il 1999 e il 2001 Pamela Prati e Max Bertolani hanno avuto una storia d'amore. Ai tempi l'uomo era innamorato della concorrente del GF Vip 7 che voleva sposarsi e avere un figlio. Effettivamente ci fu l'annuncio delle nozze che non sono mai state celebrate. Non si sono più sposati perché era una cosa che, evidentemente, desiderava fare soltanto l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi. A mettere la parola fine alla storia fu Max a mezzo stampa. In una lettera al settimanale DiPiù, ha scritto una lettera a Pamela Prati lanciando delle accuse: "Non hai mai accettato di essere stata lasciata da me e ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce con tutti. Ora mi aspetto le tue scuse" Pamela Prati: il matrimonio con Max Bertolani mai ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 ottobre 2022) Tra il 1999 e il 2001e Maxhanno avuto una storia d'amore. Ai tempi l'uomo era innamorato della concorrente del GF Vip 7 che voleva sposarsi e avere un figlio. Effettivamente ci fu l'annuncio delle nozze che non sono mai state celebrate. Non si sono più sposati perché era una cosa che, evidentemente, desiderava fare soltanto l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi. A mettere la parola fine alla storia fu Max a mezzo stampa. In una lettera al settimanale DiPiù, ha scritto una lettera alanciando delle accuse: "Non hai mai accettato di essere stata lasciata da me e ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce con tutti. Ora mi aspetto le tue scuse": il matrimonio con Maxmai ...

