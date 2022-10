"Non voglio andare in guerra a uccidere per Putin", rapper russo si toglie la vita (Di sabato 1 ottobre 2022) Shock in Russia per il suicidio del giovane rapper Ivan Petunin, che si è tolto la vita in segno di protesta contro la guerra: "Non sono pronto a uccidere", ha detto in un video postato sui social ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Shock in Russia per il suicidio del giovaneIvan Petunin, che si è tolto lain segno di protesta contro la: "Non sono pronto a", ha detto in un video postato sui social ...

