Niente famiglia allargata per Alena Seredova e Buffon: “il bicchiere rotto è rotto” (Di sabato 1 ottobre 2022) A Verissimo Silvia Toffanin chiede ad Alena Seredova come i suoi figli vivono la famiglia allargata, si riferisce ai due ragazzi adolescenti nati dal matrimonio con Gigi Buffon. La risposta conferma la coerenza di Alena, non ha cambiato idea sulla famiglia allargata, per lei non potrà mai esistere. Non li vedremo mai tutti insieme per la foto di rito con l’albero di Natale. “Io posso parlare solo per una famiglia perché io ne frequento solo una”. Tra Alena Seredova e Gigi Buffon c’è un rapporto civile, lo ribadisce, anche perché non si frequentano. Questa volta si prende il merito, non ha mai fatto scenate, da quando ha saputo di Ilaria D’Amico si è sempre comportata pensando al bene ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 ottobre 2022) A Verissimo Silvia Toffanin chiede adcome i suoi figli vivono la, si riferisce ai due ragazzi adolescenti nati dal matrimonio con Gigi. La risposta conferma la coerenza di, non ha cambiato idea sulla, per lei non potrà mai esistere. Non li vedremo mai tutti insieme per la foto di rito con l’albero di Natale. “Io posso parlare solo per unaperché io ne frequento solo una”. Trae Gigic’è un rapporto civile, lo ribadisce, anche perché non si frequentano. Questa volta si prende il merito, non ha mai fatto scenate, da quando ha saputo di Ilaria D’Amico si è sempre comportata pensando al bene ...

lucianaromamor : #ErnestoChèGuevara,Rifiuterà sempre ogni privilegio per la famiglia, nella lettera a Fidel: “Non lascio a mia mogli… - AlexBillyBisi : Oggi ad un pranzo in famiglia è arrivato immancabile (ahimè) il discorso sulla politica Uno ha detto:”si per certe… - Art3que : Quello che più fa rabbrividire della storia di #dahmer è che si tratta di un killer con alle spalle una famiglia as… - ENRICOALBERTOG3 : SKIFOSA.....luciana lamurgiana,tua kompagna,che importa klandestini fatti evadere di.proposito,per i.lavori nei cam… - GianniCerrone2 : @Rainmaker1973 Avevo una bella carriera.ho sempre dato,aiutato un mendicante 2 spiccioli,vestiti e giocattoli a bam… -