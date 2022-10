Napoli - Torino | Kim | Gioco in una squadra da sogno

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ilha battuto ilper 3-1, ecco le parole di Kim al termine della gara : " Sono in un grande Club e in unada. Sono molto contento di essere qui, in un gruppo fantastico ed un allenatore di spessore. Spalletti è un tecnico che ha qualità incredibili, grazie a lui sto imparando molto sui movimenti e sto crescendo tanto. Siamo solo all'inizio ma speriamo di poter continuare cosi perchè siamo unache ha tanta potenzialità".

Quarta vittoria consecutiva in campionato, sesta tra tutte le competizioni, per il, che grazie a una partenza sprint spegne le velleità dele resta al comando della ...... Kim Min - jae ha guidato la difesa delcon la ormai consueta sicurezza e personalità anche nella gara contro ilTurno pomeridiano al Maradona, con il Napoli di Luciano Spalletti chiamato a dare continuità alla striscia di 3 vittorie consecutive in campionato (5 considerando anche la Champions League), ...Fresco di premio ricevuto dalla Lega A prima della partita contro il Torino come miglior difensore del campionato del mese di settembre, Kim Min-jae ha guidato la difesa del Napoli con la ormai ...