Napoli, Di Lorenzo: «Vittoria di qualità. Scudetto? Non ne parliamo ora»

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato dopo la Vittoria degli azzurri contro il Torino: le sue dichiarazioni Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo Napoli-Torino. Vittoria – «La partita era difficile, l'avversario forte e poi rientrando dopo le Nazionali non è faicle, ma abbiamo fatto una gara di qualità. Poi ci siamo un po' adagiati ma siamo tornati a fare la partita. Abbiamo abbassato l'intensità forse per il risultato, anche se non dovrebbe succedere. Non pensavamo alla Champions». CLASSIFICA – «Adesso è ancora presto, siamo contenti di stare in alto ma il campionato è lungo, manca ancora tanto e c'è la sosta per il Mondiale nel mezzo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

