Meteo, le previsioni in Campania di sabato primo ottobre 2022

Ecco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato primo ottobre 2022. 

Avellino – Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3577m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta Meteo presente. 

Benevento – Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti ...

