La Roma espugna San Siro: Inter rimontata, Inzaghi perde ancora (Di sabato 1 ottobre 2022) Tre punti importantissimi per la Roma di Josè Mourinho, ad ora soltanto a quattro punti dal primo posto occupato dal Napoli. E' crisi per l'Inter. Una vittoria importante, che lancia la Roma di fatto in una nuova fase della stagione. Il successo dei giallorossi arrivato dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta (prima della sosta) dà

