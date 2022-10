Grande Fratello Vip 7, lite Ginevra-Elettra Lamborghini: spunta un video compromettente (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ sicuramente uno dei temi più interessanti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip quello del litigio tra Ginevra ed Elettra. Le sorelle Lamborghini sono si parlano più e la minore non ne vuole sapere di affrontare tale situazione in nessun modo. Tra diffide e frecciatine a distanza, una nuova teoria inizia a trovare conferma col passare dei giorni. A quanto pare sarebbe quella dell’esistenza di un video compromettente che Ginevra avrebbe registrato di nascosto. GF Vip 6, condannato il padre delle Selassié: la reazione delle figlie Il processo al padre di Lulu, Jessica e Clarissa Selassié è terminato con una condanna molto pesante ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ sicuramente uno dei temi più interessanti di questa settima edizione delVip quello del litigio traed. Le sorellesono si parlano più e la minore non ne vuole sapere di affrontare tale situazione in nessun modo. Tra diffide e frecciatine a distanza, una nuova teoria inizia a trovare conferma col passare dei giorni. A quanto pare sarebbe quella dell’esistenza di uncheavrebbe registrato di nascosto. GF Vip 6, condannato il padre delle Selassié: la reazione delle figlie Il processo al padre di Lulu, Jessica e Clarissa Selassié è terminato con una condanna molto pesante ...

