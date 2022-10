Gf Vip | Marco Bellavia Abbandona! Il Web Si Infiamma!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 1 ottobre 2022)ha abbandonato la Casa del Gf Vip 7. Lo ha comunicato il sito ufficiale del reality poche ore fa. L’ex volto di Bim Bum Bam non ha vissuto bene questi primi giorni nella Casa, venendo attaccato dal resto del gruppo. Sui social è montata una polemica furiosa, con gli utenti che si sono scagliati non solo contro gli altri concorrenti, ma anche contro il programma. Ecco cosa sta succedendo!lascia il Gf Vip 7ha lasciato la Casa del Grande fratello Vip. E’ successo poche ore fa. La notizia ufficiale è apparsa sul sito ufficiale del programma. In effetti già in mattinata, si era intuito che qualcosa di strano stesse succedendo in Casa. Chi segue la diretta 24ore su 24 su Mediaset Extra, ha notato che fino a mezzogiorno inoltrato, anche i Vipponi ...