Energia | Meloni | “Tema di vitale importanza | serve compattezza dei partiti”

(Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – Ancora una giornata di incontri nei suoi uffici di Montecitorio per Giorgia. Fonti di Fdi riferiscono che la premier in pectore si è confrontata con i propri collaboratori sulle priorità dell’agenda politica. Su tutte il caro bollette, anche alla luce del Consiglio straordinario dell’che si è svolto ieri a Bruxelles. Undi “per l’Italia” e sul quale la presidente di Fratelli d’Italia continua ad auspicare “di tutte le forze politiche”. L'articolo L'Opinionista.

