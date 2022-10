Energia, Codacons porta la bolletta mensile del gas al Tar della Lombardia (Di sabato 1 ottobre 2022) Con un suo comunicato, l’associazione dei consumatori denuncia la mancanza di trasparenza nelle voci di spesa. Di cosa si tratta I fatti che si susseguono giorno per giorno sulla crisi internazionale hanno allargato i termini della contesa, più chiaramente, del conflitto russo-ucraino. Le parti che si confrontano – o meglio, che si scontrano – non L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 1 ottobre 2022) Con un suo comunicato, l’associazione dei consumatori denuncia la mancanza di trasparenza nelle voci di spesa. Di cosa si tratta I fatti che si susseguono giorno per giorno sulla crisi internazionale hanno allargato i terminicontesa, più chiaramente, del conflitto russo-ucraino. Le parti che si confrontano – o meglio, che si scontrano – non L'articolo proviene da Consumatore.com.

AgenziaOpinione : CODACONS * CARO ENERGIA: « ESPOSTO PROCURA ROMA ED ANTITRUST PER DECISIONE ARERA SU BOLLETTE, DANNEGGIATI GLI UTENT… - Codacons : RT @tempoweb: Stangata elettrica da ottobre. Aumento choc della bolletta della luce #bollette #energia #30settembre #iltempoquotidiano htt… - IlNuovoTorrazzo : Caro energia. Codacons: 'Si preannuncia un ottobre caldissimo' - KbbEyes : RT @Codacons: Una vera e propria causa di necessità: le famiglie non possono sopportare all'infinito costi vertiginosi per l'#energia! ?? h… - Codacons : Priorità assoluta per il nuovo #governo guidato da @GiorgiaMeloni. ?? -