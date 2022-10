“Critiche degli ex Juve?”: la risposta di Allegri sorprende tutti! (Di sabato 1 ottobre 2022) Rialzarsi, subito. La Juventus deve assolutamente ritrovare la via smarrita; i bianconeri di Massimiliano Allegri sembrano ormai una squadra allo sbando, senza idee ne identità, come dimostrano le ultime uscite della Vecchia Signora, sconfitta sia dal Benfica in Champions League, che dal neo-promosso Monza in campionato. Queste ultime settimane hanno lasciato l’amaro in bocca in casa Juve, diventata oggetto di una moltitudine di Critiche da parte della stampa sportiva. Ora, bisogna dire basta, bisogna ritrovare la bussola. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Max Allegri ha presentato così la prossima sfida della Juventus, che li vedrà opposti al Bologna di Thiago Motta: “Domani dovrebbe iniziare una nuova stagione. Non scordiamoci che il primo mese è stato fatto ... Leggi su rompipallone (Di sabato 1 ottobre 2022) Rialzarsi, subito. Lantus deve assolutamente ritrovare la via smarrita; i bianconeri di Massimilianosembrano ormai una squadra allo sbando, senza idee ne identità, come dimostrano le ultime uscite della Vecchia Signora, sconfitta sia dal Benfica in Champions League, che dal neo-promosso Monza in campionato. Queste ultime settimane hanno lasciato l’amaro in bocca in casa, diventata oggetto di una moltitudine dida parte della stampa sportiva. Ora, bisogna dire basta, bisogna ritrovare la bussola. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Maxha presentato così la prossima sfida dellantus, che li vedrà opposti al Bologna di Thiago Motta: “Domani dovrebbe iniziare una nuova stagione. Non scordiamoci che il primo mese è stato fatto ...

