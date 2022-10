Concessioni demaniali – Unaep: no a continue proroghe (Di sabato 1 ottobre 2022) Concessioni demaniali: Avvocati Unaep, una torre di Babele che non si può risolvere a colpi di proroghe – Bonavitacola (vice presidente regione Campania): “trattare con Bruxelles per adeguarsi alla Bolkestein” – Le Concessioni demaniali non sono solo quelle marittime, ma tutti i beni di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, non utilizzati per usi istituzionali che possono dunque essere avviati ad una valorizzazione economica, sociale, culturale, turistica, assicurandone tuttavia la fruizione pubblica, sottraendoli al degrado e aprendoli al pubblico. Secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici pubblicato dal MEF (anno 2018), le amministrazioni locali detengono la maggior parte del patrimonio immobiliare censito, circa 806mila fabbricati e 1 milione e 400 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022): Avvocati, una torre di Babele che non si può risolvere a colpi di– Bonavitacola (vice presidente regione Campania): “trattare con Bruxelles per adeguarsi alla Bolkestein” – Lenon sono solo quelle marittime, ma tutti i beni di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, non utilizzati per usi istituzionali che possono dunque essere avviati ad una valorizzazione economica, sociale, culturale, turistica, assicurandone tuttavia la fruizione pubblica, sottraendoli al degrado e aprendoli al pubblico. Secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici pubblicato dal MEF (anno 2018), le amministrazioni locali detengono la maggior parte del patrimonio immobiliare censito, circa 806mila fabbricati e 1 milione e 400 ...

