Calcio Napoli batte il Torino 3-1 con un grande primo tempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Triplo vantaggio dopo 37 minuti con la doppietta di Anguissa ed il gol di Kvaratskhelia: basta unal. Unsceso in campo con gli “occhi della tigre” mata unche cerca l’aggressività e l’anticipo sull’avversario sin dai primi minuti ma subisce la tecnica e l’uscita dal basso della squadra

Agenzia_Ansa : Luciano Spalletti rende omaggio alle due ragazze iraniane uccise. L'allenatore del Napoli si è presentato in sala s… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Vlahovic, un calcio al #Psg ??#DiMaria: '#Juve casa mia' ??A #Napoli c'è… - Gazzetta_it : Il Napoli non si ferma più: Anguissa e Kvaratskhelia stendono il Toro, finisce 3-1 al Maradona. #NapoliTorino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MATCH - Napoli-Torino, Azzi: 'Partita preparata alla perfezione da Spalletti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MATCH - Napoli-Torino, Azzi: 'Partita preparata alla perfezione da Spalletti' -

4 - 0- LIGUE 1 21:00 Angers - Marsiglia 0 - 3- SERIE B 20:30 Cosenza - Como 3 - 1- SERIE A 15:00- Torino 3 - 1 18:00 Inter - Roma 0 - 0 20:45 Empoli - Milan VOLLEY - ...Subito dopo la vittoria per 3 - 1 allo stadio Diego Armando Maradona sul Torino , il tecnico delLuciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa ai microfoni di DAZN ...Gli azzurri dominano il primo tempo e si portano a casa altri tre punti: al rientro dalla sosta il primo posto è ancora del Napoli ..."Sapevano che era una partita difficile ma abbiamo messo in campo le nostre qualità e un gran calcio soprattutto all'inizio. Ci siamo ...