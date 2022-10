Avellino-Potenza, le probabili formazioni (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’occasione del riscatto per l’Avellino si chiama Potenza, squadra che fin qui non ha mai vinto in campionato. L’appuntamento interno per l’Avellino non può essere fallito, servirà vincere per non sprofondare ancora di più in classifica. Fin qui la formazione di Roberto Taurino ha conquistato appena quattro punti nelle prime cinque giornate. “Mi aspetto che la squadra continui sulla strada intrapresa a livello di prestazione. Sicuramente speriamo di portare a casa un risultato diverso ma se daremo continuità di prestazione rispetto a quanto fatto al Latina sarà poi una conseguenza il raggiungimento del risultato”. Così il tecnico salentino alla vigilia del match con i lucani. Servirà una risposta da parte della squadra anche dopo la conferenza del patron, Angelo Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’occasione del riscatto per l’si chiama, squadra che fin qui non ha mai vinto in campionato. L’appuntamento interno per l’non può essere fallito, servirà vincere per non sprofondare ancora di più in classifica. Fin qui la formazione di Roberto Taurino ha conquistato appena quattro punti nelle prime cinque giornate. “Mi aspetto che la squadra continui sulla strada intrapresa a livello di prestazione. Sicuramente speriamo di portare a casa un risultato diverso ma se daremo continuità di prestazione rispetto a quanto fatto al Latina sarà poi una conseguenza il raggiungimento del risultato”. Così il tecnico salentino alla vigilia del match con i lucani. Servirà una risposta da parte della squadra anche dopo la conferenza del patron, Angelo Antonio ...

IamCALCIO : Potenza, i convocati di Siviglia per la trasferta di Avellino. - GazzettinoL : Serie C Girone C Messina-Giugliano Cerignola-Gelbison Avellino-Potenza Crotone-JuveStabia Pescara-Monterosi Picern… - Biagio130590 : I convocati del tecnico del Potenza Siviglia per la trasferta di Avellino. - ottopagine : Avellino-Potenza, i convocati: Taurino recupera Russo e Ceccarelli #Avellino - IamCalcioPotenz : Potenza, i convocati di Siviglia per la trasferta di Avellino -