Atalanta vs Fiorentina: pronostico e probabili formazioni (Di sabato 1 ottobre 2022) Domenica 2 ottobre alle ore 18 Gewiss Stadium di Bergamo si affrontano Atalanta vs Fiorentina. La Dea viene dalla vittoria esterna in casa della Roma. La Viola da quella interna contro il Verona. Atalanta vs Fiorentina: da dove iniziamo Atalanta I ragazzi di Gasperini passano la sosta da capolista dopo la vittoria esterna contro la Roma. La trasferta dell'Olimpico non fa che rafforzare lo stato d'animo della squadra e la consapevolezza dei strumenti a disposizione del tecnico. C'è da dire che la Roma fa una buona prestazione ma il cinismo della Dea porta a casa i tre punti. Una squadra solida sotto la guida dello stesso tecnico da oramai sette anni. Contro la Viola partite sempre decisive di riflesso al piazzamento in Europa ed in questa stagione lo sarà ancora. L'Atalanta ...

