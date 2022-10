Al via SyngenTalent, la Call4Ideas e Academy per progetti innovazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Promuovere l'innovazione nel settore agricolo offrendo supporto concreto alle startup e ai giovani talenti: è questo l'obiettivo di SyngenTalent, la Call4Ideas lanciata oggi da Syngenta Italia, leader ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Promuovere l'nel settore agricolo offrendo supporto concreto alle startup e ai giovani talenti: è questo l'obiettivo di, lalanciata oggi da Syngenta Italia, leader ...

News24_it : Al via SyngenTalent, la Call4Ideas e Academy per progetti innovazione - News24Italy : #Al via SyngenTalent, la Call4Ideas e Academy per progetti innovazione - fisco24_info : Al via SyngenTalent, la Call4Ideas e Academy per progetti innovazione: (Adnkronos) - Promuovere l’innovazione nel s… - ledicoladelsud : Al via SyngenTalent, la Call4Ideas e Academy per progetti innovazione - italiaserait : Al via SyngenTalent, la Call4Ideas e Academy per progetti innovazione -