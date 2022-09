WWE: SmackDown a rischio cambiamenti dell’ultimo minuto causa uragano? (Di venerdì 30 settembre 2022) Questa notte, come ogni venerdì, andrà di scena la puntata settimanale di SmackDown. Lo show blu si terrà a Winnipeg, in Canada, ma la puntata potrebbe subire dei cambiamenti dell’ultimo minuto. Imprevisto meteo Come ben sappiamo negli ultimi giorni in Florida è scattata un’allerta meteo per via di un’uragano. La WWE è stata costretta anche a chiudere temporaneamente il Performance Center e sta facendo di tutto per avere il numero più alto di superstar disponibili per lo show di stasera organizzando quanti più voli privati e sicuri possibili. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 30 settembre 2022) Questa notte, come ogni venerdì, andrà di scena la puntata settimanale di. Lo show blu si terrà a Winnipeg, in Canada, ma la puntata potrebbe subire dei. Imprevisto meteo Come ben sappiamo negli ultimi giorni in Florida è scattata un’allerta meteo per via di un’. La WWE è stata costretta anche a chiudere temporaneamente il Performance Center e sta facendo di tutto per avere il numero più alto di superstar disponibili per lo show di stasera organizzando quanti più voli privati e sicuri possibili.

