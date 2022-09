Via ai corsi d’aggiornamento FIT 2022-2023: i meglio strutturati di sempre (Di venerdì 30 settembre 2022) Con la tre giorni campana sono iniziati i corsi d’aggiornamento per tutte le qualifiche FIT, strutturati come dei piccoli simposi aperti a tennis, padel, beach tennis, dirigenti e non solo. Occuperanno 14 week-end da qui a fine marzo, toccando tutte le regioni d’Italia. L’obiettivo? Rendere gli sport di racchetta sempre più popolari lavorando sulla formazione Leggi su federtennis (Di venerdì 30 settembre 2022) Con la tre giorni campana sono iniziati iper tutte le qualifiche FIT,come dei piccoli simposi aperti a tennis, padel, beach tennis, dirigenti e non solo. Occuperanno 14 week-end da qui a fine marzo, toccando tutte le regioni d’Italia. L’obiettivo? Rendere gli sport di racchettapiù popolari lavorando sulla formazione

ToscanaAmbiente : Al via i corsi dell’Accademia Rifiuti Zero Mediterraneo, primo appuntamento a Capannori - webcomunicati : Top story: UniTreEdu – al via l’Anno Accademico 2022/2023: da settembre i corsi online “live” di UniTreEdu | webcom… - ap_grade : Al via in sei università i corsi di alta formazione firmati Samsung Italia - HuffPostItalia : Al via in sei università i corsi di alta formazione firmati Samsung Italia - webcomunicati : UniTreEdu – al via l’Anno Accademico 2022/2023: da settembre i corsi online “live” di UniTreEdu -