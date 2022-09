Uragano Ian devasta la Florida, 17 morti: 'È il più devastante di sempre'. Barche e yacht distrutti (Di venerdì 30 settembre 2022) Distruzioni catastrofiche , oltre 2,6 milioni di abitanti senza luce e almeno 17 morti. È questo il primo bilancio del passaggio dell'Uragano Ian in Florida , anche se le persone intrappolate sono ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) Distruzioni catastrofiche , oltre 2,6 milioni di abitanti senza luce e almeno 17. È questo il primo bilancio del passaggio dell'Ian in, anche se le persone intrappolate sono ...

Adnkronos : Uragano Ian in Florida, 17 morti: oltre 2,6 milioni di persone senza elettricità. #notizie - telodogratis : L’uragano Ian investe la Florida, almeno 17 i morti | VIDEO - Caterinadiiorgi : McLaren P1 sommersa dall’uragano Ian dopo ad una settimana di vita - Gio_Scorza : RT @putino: Donald Trump si è rivolto ai social media dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida per chiedere donazioni per la sua campag… - JudeReneMontars : @AndrewPattone I resti dell'uragano Ian mi passeranno accanto questo fine settimana. Per lo più pioggia e notti fre… -