Uomini e Donne: l'opinione di Chia sulla puntata del 30/09/22 (Di venerdì 30 settembre 2022) Regà ma che gli prende agli Over quest'anno? Che è 'sta involuzione di massa? Solo a me sembrano più rimbecilliti del solito, o avete anche voi quest'impressione? No, perché mi paiono tutti terribilmente regrediti, rispetto al passato. E per alcuni di loro, visto lo stadio di partenza, non pensavo nemmeno fosse possibile. Lo diceva Chiara Rabbi l'altro giorno a Roberta Di Capua, "sei una donna adulta e giochi a fa la ragazzina", ma direi che di "ragazzini" in quel parterre ne sto vedendo un pulmino intero. Ma io shockata, ma aiuto! Shockata innanzitutto da Alessandro Vicinanza. Sarà che lo scorso anno ci aveva regalato più d'una gioia, sarà che ci avevo sperato davvero che fosse diverso dalla combriccola, ma che CRINGE ALLUCINANTE è stata quell'espressione gigiona e incredibilmente compiaciuta dopo che Roberta l'ha indicato come primo della lista tra i cavalieri con ...

