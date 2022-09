Ucraina, Usa verso Comando in Germania per armi e addestramento (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Passati più di sette mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, il Pentagono lavora alla formazione di un nuovo Comando, con sede in Germania, per coordinare le forniture di armamenti e l’addestramento nel quadro del sostegno assicurato a Kiev. Lo riporta anche la Cnn, che cita due ufficiali Usa, dopo le anticipazioni del New York Times. Il nuovo Comando, che dovrebbe essere guidato da un generale a tre stelle, ricadrà sotto il generale Christopher Cavoli, a capo del Comando europeo delle forze Usa, che ha guidato l’iniziativa multinazionale per l’addestramento delle forze ucraine all’impiego di armamenti sofisticati e per far arrivare le armi ai confini dell’Ucraina. Un piano di cui gli Usa parlano con prudenza, con gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Passati più di sette mesi dall’invasione russa dell’, il Pentagono lavora alla formazione di un nuovo, con sede in, per coordinare le forniture di armamenti e l’nel quadro del sostegno assicurato a Kiev. Lo riporta anche la Cnn, che cita due ufficiali Usa, dopo le anticipazioni del New York Times. Il nuovo, che dovrebbe essere guidato da un generale a tre stelle, ricadrà sotto il generale Christopher Cavoli, a capo deleuropeo delle forze Usa, che ha guidato l’iniziativa multinazionale per l’delle forze ucraine all’impiego di armamenti sofisticati e per far arrivare leai confini dell’. Un piano di cui gli Usa parlano con prudenza, con gli ...

GiovaQuez : Ma si diceva chi? Perché l'intelligence Usa aveva avvertito dell'imminente invasione dell'Ucraina, a sostenere il c… - LaVeritaWeb : Le perdite bloccano i gasdotti 1 e 2. I sismologi:«registrate forti esplosioni». Per Polonia e Ucraina è colpa di P… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la Russia immediatamente' usando 'le limitate opzioni' di… - Sandro__Milano : @NicolaPorro Voglio ripeterlo: ciò che succede tra Russia e Ucraina sono cazzi loro e non nostri o degli USA. Quind… - rev_emi : @JustCommonSens3 non c'è nessuna differenza perchè UE e NATO obbediscono agli ordini USA quindi fanno quello che gl… -